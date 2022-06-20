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Пешие орнитологические экскурсии стартовали в Парке Горького

Александр Афонин
Город
Пешие орнитологические экскурсии стартовали в Парке Горького
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

В Парке Горького стартовали пешие орнитологические экскурсии, где гости смогут увидеть пищух, поползней и редких для парка птиц. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили в пресс-службе парка.

— Каждую субботу магистр биологии МГУ и опытный исследователь-орнитолог Анастасия Самохвалова будет водить вас по территории Партера и Нескучного сада и учить определять птиц по внешнему виду и по голосу, — говорится в сообщении.

Принять участие в экскурсии могут дети и их родители. Для этого необходимо прийти в удобной одежде и взять с собой бинокль. В случае его отсутствия бинокль будет выдан сотрудниками парка на месте. Кроме того, необходима предварительная регистрация. Первая экскурсия состоится 18 июня, передает пресс-служба.

Общегородской выпускной в Парке Горького в этом году состоится 25 июня в 20:00. Главная тема праздника — «Первый свободный полет», чему и будут посвящены шоу-программа, выступления артистов и арт-объекты. В прямом эфире телеканала «Муз-ТВ» традиционно будет показано многочасовое live-шоу «От заката до рассвета».

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