Ребенок застрял в заборе на западе Москвы

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Россия, Москва, улица Удальцова Карта всех событий

На западе столицы полицейский и прохожий помогли мальчику, голова которого застряла в ограде. Об этом в понедельник, 20 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, возле дома на улице Удальцова малолетний мальчик катался с другом на электрическом самокате. В какой-то момент он наехал на препятствие и упал. Падение получилось неудачное, и голова мальчика оказалась между железными прутьями ограды.

Ребенок был сильно напуган, так как получил травмы. Его друг не растерялся и немедленно обратился за помощью.

На место по вызову выехал сотрудник полиции, которые вызволили мальчика из «железного капкана». Правоохранителю помог прохожий, и совместными усилиями они смогли отжать прутья забора и освободить ребенка. После пострадавшего госпитализировали.

Мама школьника встретилась с полицейским и поблагодарила его за решительные действия.

14 июня сообщалось, что семейная пара не заметила пропажи пятилетней дочери во время прогулки по лесопарку Ховрино. Найти ребенка помогли сотрудники МВД — девочку обнаружили на железнодорожной станции Левобережная и передали родителям.