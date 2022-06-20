Юрист объяснил, как полиция накажет нарушителей тишины

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, дающий полиции право составлять протоколы о нарушении тишины. Соответствующий документ опубликован на сайте мэра.

Юрист Любим Лущик в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, что это за расширение полномочий полиции, на основании чего такие протоколы будут составляться и как будут доказывать и фиксировать нарушение тишины.

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Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Мэр Москвы подписал закон, дающий полиции право составлять протоколы о нарушении тишины

— Принят новый закон, который вносит поправки уже в действующий московский закон «О тишине» и в Кодекс об административных правонарушениях. Раньше, согласно закону, эти протоколы, на основании которых выписывались штрафы, выдавала административно-техническая инспекция. Сейчас предполагается, что такие протоколы будут выписывать сотрудники полиции, — объяснил юрист.

Он подчеркнул, что главная загвоздка заключается не в том, кто будет выписывать штраф, а в том, как будут доказывать те или иные правонарушения:

— Согласно закону «О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время в городе Москве», ночью шум не должен превышать 45 децибелов. Неужели полицейские будут приходить и замерять? Это проблематично — замерить и доказать. Но если кто-то вознамерится оспорить протокол в судебном порядке, у него будут высокие шансы доказать то, что нарушения не было. Думаю, что большинство оспаривать не будет: полиция выписала протокол, значит, надо платить штраф.

Закон был подписан 16 июня, он опубликован на сайте мэра, однако начнет действовать с момента заключения соглашения между МВД и правительством Москвы.