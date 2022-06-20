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ЦБ выступил против перехода к таргетированию курса рубля

Евгений Белоусов
Экономика
ЦБ выступил против перехода к таргетированию курса рубля
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Таргетирование курса рубля несет риски для российской экономики и суверенитета проводимой РФ экономической политики. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил зампред Банка России (ЦБ РФ) Алексей Заботкин.

— Любые идеи, связанные с таргетированием курса, неизбежно (в случае их реализации) приведут к снижению эффективности и потере суверенитета проводимой экономической политики, — отметил он.

По словам зампреда ЦБ, фиксирование обменного курса означает отказ от проведения самостоятельной денежно-кредитной политики в пользу той страны, к валюте которой привязывается курс рубля.

Кроме того, это повлечет за собой привязанность к инфляции той страны, к курсу которой будет прикреплена российская валюта. Такой вариант Россия не может считать приемлемым, передает слова Заботкина ТАСС.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в свою очередь отметила, что ситуация в российской экономике в настоящее время сложная, поэтому необходимо проявлять гибкость и оперативно реагировать на изменения.

Российская национальная валюта в настоящее время слишком укреплена, оптимальным является другой курс валюты по отношению к американской, заявил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

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