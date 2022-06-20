Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Москвич захотел гидроусилитель руля и лишился 45 тысяч рублей

Антон Махов
Происшествия
Москвич захотел гидроусилитель руля и лишился 45 тысяч рублей
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Мошенники украли у 18 летнего москвича 45 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщали в ОМВД России по Южнопортовому району Москвы.

Известно, что молодой человек собирался купить гидроусилитель руля для автомобиля на сайте частных объявлений. Он нашел подходящий вариант и связался с продавцом.

В ходе переписке было достигнуто соглашение по цене в 45 тысяч рублей и методе доставки товара.

Пострадавший перевел деньги на карту продавца, после чего последний перестал отвечать на сообщения, а объявление с сайта пропало.

Следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного второй частью 159 статьи Уголовного кодекса России «Мошенничество». Сотрудниками полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемых, сообщает ОМВД России по Южнопортовому району Москвы.

Происшествия воровство Мошенничество
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте