Москвич захотел гидроусилитель руля и лишился 45 тысяч рублей

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Мошенники украли у 18 летнего москвича 45 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщали в ОМВД России по Южнопортовому району Москвы.

Известно, что молодой человек собирался купить гидроусилитель руля для автомобиля на сайте частных объявлений. Он нашел подходящий вариант и связался с продавцом.

В ходе переписке было достигнуто соглашение по цене в 45 тысяч рублей и методе доставки товара.

Пострадавший перевел деньги на карту продавца, после чего последний перестал отвечать на сообщения, а объявление с сайта пропало.

Следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного второй частью 159 статьи Уголовного кодекса России «Мошенничество». Сотрудниками полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемых, сообщает ОМВД России по Южнопортовому району Москвы.