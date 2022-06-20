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Человек погиб в пожаре в квартире жилого дома на юго-востоке Москвы

Евгений Белоусов
Происшествия
Человек погиб в пожаре в квартире жилого дома на юго-востоке Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, улица Чугунные Ворота, 7к2 Карта всех событий

Пожар произошел в квартире жилого дома на юго-востоке Москвы. Об этом в понедельник, 20 июня, Вечерней Москве сообщил ее источник в экстренных службах города.

По словам собеседника «ВМ», загорелась двухкомнатная квартира, площадь возгорания достигла 20 квадратных метров. В пожаре погиб один человек. Еще один пострадавший сумел выбраться из горящей квартиры.

На данный момент возгорание локализовано.

До этого сообщалось, что пожар произошел в здании дореволюционной постройки по адресу улица Тверская, дом 27, строение 2. Возгоранию был присвоен второй ранг сложности. Из-за работы пожарных движение транспорта на Тверской улице ограничили в сторону центра. На месте происшествия работали порядка 100 человек и 30 единиц техники.

Позже стало известно, что пожар в здании дореволюционной постройки полностью ликвидирован. В результате происшествия никто не пострадал. Все жильцы дома были эвакуированы.

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