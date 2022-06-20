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Минтранс назвал Ту-214 претендентом на базовый самолет «Аэрофлота»

Антон Махов
Экономика
Минтранс назвал Ту-214 претендентом на базовый самолет «Аэрофлота»
Фото: tupolev.ru / Официальный сайт ОКБ Туполева

«Аэрофлот» и другие авиакомпании России рассматривают самолет Ту-214 в качестве базовой модели. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил министр транспорта России Виталий Савельев

— Ту-214 — одна из моделей, которую также рассматривают авиакомпании, в частности «Аэрофлот», как одну из базовых моделей, на которую он будет потихоньку в процессе переходить, — рассказал Савельев.

Сама модель Ту-214 — это магистральный узкофюзеляжный самолет с российским двигателем ПС-90. Самолет может вместить до 210 человек и преодолевать расстояние до 6,5 тысячи километров. Лайнер разработали в конструкторском бюро Туполева в конце 1980-х — начале 1990-х годов для замены Ту-154, сообщает «Россия 1».

В свою очередь эксперт оценил предложение Китая поставлять в Россию запчасти для самолетов. Заявление Китая о готовности поставлять запчасти для авиасудов российских компаний имеет геополитическое значение. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по промышленности и торговле, первый заместитель председателя Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.

По его словам, это заявление демонстрирует готовность Китая следовать национальным интересам. Страна является абсолютно суверенным государством в экономическом и политическом плане.

Экономика «Аэрофлот» Самолеты
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