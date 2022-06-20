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Новый многофункциональный паркинг построят в Некрасовке

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Город
Новый многофункциональный паркинг построят в Некрасовке
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Некрасовка Карта всех событий

На юго-востоке столицы в районе Некрасовка специалисты возведут многофункциональный паркинг с офисами, магазинами, кафе, объектами спорта и досуга. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

— Участок площадью 1,6 гектар свободен от объектов капитального строительства. Внесение изменений в ПЗЗ позволит выставить его на торги для размещения многофункционального паркинга с офисами, магазинами, кафе, спортивными и досуговыми объектами, — рассказал она.

Общая площадь застройки будет около 69,7 тысяч квадратных метров, а гаража — не менее 40,6 тысяч «квадратов», пишет сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Кроме того, в рамках строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Лианозово» появится подземный пешеходный переход. В ходе работ специалисты продлят существующий подземный пешеходный переход под Лианозовским проездом до Дубнинской улицы, построят дополнительный выход из существующего подземного пешеходного перехода к остановке общественного транспорта

Строительство паркинг Район Некрасовка
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