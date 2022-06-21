Более 20 домов по реновации ввели в эксплуатацию на востоке Москвы

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В Восточном административном округе столицы ввели в эксплуатацию 21 дом по программе реновации. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Уже в девяти районах округа идут переезды жителей в новые квартиры по программе реновации. Из 73 домов на данный момент 31 дом уже полностью расселен, — отметил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По его словам, с помощью технологии умного сноса специалисты демонтировали 10 домов. В настоящее время реновации на востоке города в стадии проектирования и строительство находятся 88 домов. При этом всего расселят в округе 1602 дома, а для реализации программы подобрано 93 стартовые площадки, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В Ломоносовском районе до конца 2022 года в новые квартиры по программе реновации начнут переезжать первые жители. Новостройка уже введена в эксплуатацию. Отмечается, что специалисты обустроили подземную парковку, попасть на которую жители смогут прямо из подъезда на лифте.