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Период летнего солнцестояния: нумеролог рассказал, что принесет с собой дата 22.06.2022

Дарья Муромская

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Период летнего солнцестояния: нумеролог рассказал, что принесет с собой дата 22.06.2022
Фото: Pixabay

Если вы ожидаете мощного всплеска энергии и радикальных перемен, то 22 июня вы, наконец, сможете это получить. В этот день раскрывается наш творческий потенциал и фортуна поворачивает колесо, меняя судьбу. Следите за событиями и помните: сегодня ничего не случается без причины, предупредил в беседе с «Вечерней Москвой» нумеролог Владимир Кузнецов.

Характеристика и энергия дня

— Если сложить все цифры в дате по порядку (2+2+6+2+2), вы получите нумерологическое число 7. Это одно из самых загадочных чисел, которое символизирует новые возможности и открывает перед нами неожиданные перспективы. Теплая и яркая энергия этого дня может стать основой для позитивных изменений. Вы ощутите внутреннюю безопасность и связь со всем живым на планете, сможете погрузиться в размышления об истинной сути вещей, — рассказал эксперт.

По его словам, 22 июня получится без труда наладить отношения в семье, если человек возьмет на себя роль миротворца.

— Этот день раскрывает наш чувственный потенциал: пропуская энергию любви через сердце, вы сможете изменить ход своей судьбы и встретить вторую половину. В этот день вы сможете добиться многого, если будете использовать аналитическое мышление и силу своей интуиции. Семерка связана с божественным началом и символизирует жизнь во всем ее многообразии. 22 июня 2022 года чувствительность очень сильно повышается: появляется способность предугадывать события и влиять на будущее, — пояснил нумеролог.

Кузнецов отметил, что особенно удачным этот день будет для тех, кто стремится наладить личную жизнь, обрести семью. Цифра 7 обладает мощным энергетическим потенциалом и пробуждает скрытые возможности. Она наделяет огромной сексуальной энергией.

— Семерка предъявляет высокие требования к партнеру. Поэтому если в этот день вам удастся найти свою вторую половину, то с этим человеком вы будете счастливы всю жизнь, — подчеркнул специалист.

Он также рассказал, что 22 июня благоприятно для тех, кто решил связать себя узами брака. Свадьба в этот день будет очень хорошим знаком: молодожены сохранят свои чувства на долгие годы, высшие силы подарят им счастье и благополучие.

Предостережения и рекомендации нумерологов

По мнению нумеролога, 22 июня нельзя погружаться в иллюзии: энергию дня нужно использовать для реальных трансформаций. Можно начать работу над новым проектом или осуществить давнюю мечту. Важно проявлять снисходительность к людям, прощать недостатки и не проявлять эгоизма. Злость и агрессия разрушат позитивные вибрации и лишат вас творческой энергии. Отнеситесь к проблемам философски, и ситуация наладится сама собой.

— Сохраняйте спокойствие, не реагируйте на провокации. Не планируйте визиты к стоматологу и сложные операции. Будьте осторожны на дороге, избегайте употребления алкоголя, — предупредил Кузнецов.

Он также отметил, что 22 июня можно принять верное решение и пойти по правильному пути. Энергию дня используют люди, которые смогут обуздать свои низменные инстинкты.

— Период летнего солнцестояния дарит мощную энергетическую подзарядку, поэтому с 20 по 22 июня желательно чаще находиться под открытым небом. Нельзя разбрасываться пустыми обещаниями, допускать негативные мысли: тем самым вы запустите разрушительные процессы в судьбе. Постарайтесь прожить этот день в расслабленном состоянии, получая удовольствие от всего, что происходит вокруг, — заключил нумеролог.

Предсказания июнь нумеролог
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