Автоэксперт Урюков перечислил способы продлить жизнь тормозных колодок

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Чтобы увеличить срок службы тормозов, необходимо пользоваться ими только тогда, когда это необходимо. Кроме того, в некоторых случаях замедлить ход автомобиля можно другими способами, что позволит продлить ресурс колодок. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Юрий Урюков.

Он отметил, что наиболее простой способ продлить жизнь тормозных колодок, — сократить использование тормозов.

— Нужно меньше пользоваться тормозами, лучше просчитывать тактику вождения. Например, не ускоряться, когда впереди виден красный свет. Это значит, что скоро придется останавливаться и нагружать тормоза. Если понимаете, что попадаете в пробку или вялотекущее движение, не стоит резко ускоряться. Ехать лучше плавнее, чтобы меньше использовать тормоза, — подчеркнул специалист.

В некоторых случаях вместо обычных тормозов можно задействовать торможение двигателем, посоветовал эксперт.

— На механической коробке все просто: включаете передачи пониже, чтобы замедлить автомобиль. Некоторые автоматические коробки тоже позволяют это делать в ручном режиме, а иногда даже делают это в автоматическом режиме самостоятельно. Если рассматривать электромобиль, то там можно использовать режим рекуперации энергии. В современных автомобилях, как правило, регулируется степень его помощи. При самом экстремальном варианте тормозами можно не пользоваться вообще, — рассказал Урюков.

В переменчивую погоду не стоит на разогретых тормозах проезжать лужи и после этого резко тормозить, подчеркнул собеседник «ВМ». Из-за перепада температур могут погнуться тормозные диски, в результате стоимость ремонта вырастет, предупредил эксперт.

Также стоит быть аккуратнее при поездках по плохому покрытию, посоветовал специалист.

— После съезда с асфальта на грунтовку грязь, пыль и всякий абразив начинают налипать на тормозные механизмы. Все это работает как наждачная бумага. Если после выезда на грунтовку попытаться резко тормозить, будет не очень хорошо и колодкам, и дискам, — предупредил Урюков.

Об износе колодок на современных автомобилях сообщают датчики на панели приборов, заметил специалист. Если таких датчиков нет, признаком необходимости замены колодок будет сильный скрип при торможении, уточнил эксперт.

Также оценить состояние колодок можно визуально, отметил Урюков.

— При каждом техобслуживании или смене колес (в общем, когда есть возможность заглянуть под машину) нужно смотреть на толщину колодок. Как правило, это доступно без специнструментов — достаточно просто посветить фонариком и посмотреть, сколько там осталось. У кого-то может быть минимальный износ пять миллиметров, у кого-то — три. Все зависит от конструкции. Но если толщина меньше трех-четырех миллиметров, можно напрячься и думать о замене, — резюмировал собеседник «ВМ».