Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Канада и США признали сложность отказа от российской нефти для Европы

Лейла Алиева
В мире
Канада и США признали сложность отказа от российской нефти для Европы
Фото: depositphotos

Канада и США признали, что ситуация с отказом от поставок российской нефти является сложной для стран Европы. Об этом в понедельник, 21 июня, заявила глава канадского минфина и вице-премьер страны Христя Фриланд.

— Мы признаем, что в случае с нашими европейскими партнерами ситуация с отказом от поставок российской нефти является более сложной, — отметила она.

Фриланд также добавила, что страны продолжат обсуждать эту проблему, передает РИА Новости.

Политолог Наталия Елисеева рассказала, как нефтяное эмбарго ударит по странам Европы. В первую очередь она подчеркнула, что реальный отказ от российской нефти может привести к значительному росту цен в странах Европы. При этом одним из вариантов выхода из положения для Европы могут быть поставки из Индии. Однако Индия сама закупает нефть у России, уточнила специалист.

В свою очередь эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что экспорт российской нефти будет увеличиваться, спрос на сырье есть и в Азии, и в Европе.

Нефть Россия поставки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте