Канада и США признали сложность отказа от российской нефти для Европы

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Канада и США признали, что ситуация с отказом от поставок российской нефти является сложной для стран Европы. Об этом в понедельник, 21 июня, заявила глава канадского минфина и вице-премьер страны Христя Фриланд.

— Мы признаем, что в случае с нашими европейскими партнерами ситуация с отказом от поставок российской нефти является более сложной, — отметила она.

Фриланд также добавила, что страны продолжат обсуждать эту проблему, передает РИА Новости.

Политолог Наталия Елисеева рассказала, как нефтяное эмбарго ударит по странам Европы. В первую очередь она подчеркнула, что реальный отказ от российской нефти может привести к значительному росту цен в странах Европы. При этом одним из вариантов выхода из положения для Европы могут быть поставки из Индии. Однако Индия сама закупает нефть у России, уточнила специалист.

В свою очередь эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что экспорт российской нефти будет увеличиваться, спрос на сырье есть и в Азии, и в Европе.