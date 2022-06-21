Экологическая акция «Зеленая суббота» состоится в Москве 25 июня

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Хохловский переулок, 7-9с2 Карта всех событий

В Москве 25 июня пройдет экологическая акция «Зеленая суббота», на которой гости смогут обменяться книгами, настольными играми и детскими игрушками. Об этом сообщили пресс-служба городского департамента природопользования и охраны окружающей среды во вторник, 21 июня.

— В столице снова пройдет федеральная экологическая акция дарения вещей «Зеленая суббота». Одновременно пройдут уникальные мастер-классы от эксперта и коллекционера настольных игр Артема Иониса и детского писателя и психолога Елены Журек, — говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках акции можно будет ежемесячно обмениваться одеждой и обувью, в июле — предметами интерьера и посудой, а в августе — школьными принадлежностями и учебниками.

Мероприятие пройдет с 11:00 до 15:00 по адресу: Хохловский переулок, дом 7-9, строение 2, вход 3, уточняет агентство городских новостей «Москва».