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Юных москвичей пригласили на летние проекты центра занятости «Моя карьера»

Араз Салехов
Город
Юных москвичей пригласили на летние проекты центра занятости «Моя карьера»
Фото: пресс-служба центра «Моя карьера»

Специализированный центр занятости «Моя карьера» уже четвертый год подряд занимается проведением мероприятий, где предлагает столичным подросткам в возрасте от 14 до 17 лет познакомиться с востребованными профессиями. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— «Лето моей карьеры», «PROГероев» и «Стажировки» уже стали своеобразной визитной карточкой центра «Моя карьера». Специалисты всегда с большой любовью, заботой и ответственностью подходят к их подготовке. Стараются сделать проекты актуальными, полезными и интересными для юных москвичей, — рассказала первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Александра Александрова.

При этом она выражает уверенность в том, что данные проекты помогут ребятам не только определить свои сильные стороны, раскрыть таланты и научиться творить в команде сверстников, но и наметить свой профессиональный путь и найти новых друзей. Так, в этом году участниками бесплатных профориентационных проектов станут свыше 2,5 тысячи юных горожан, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, в столице функционирует учебный центр «Профессионал», в котором жители города могут пройти более 60 курсов. На данный момент ими воспользовались уже четыре тысячи человек.

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