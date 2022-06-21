Москвичи добавили на mos.ru информацию почти о 290 тысячах питомцев

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Горожане добавили в личные кабинеты на портале mos.ru информацию почти о 290 тысячах питомцев. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Информацию о животных вносят в личный кабинет, чтобы было проще пользоваться услугами портала. Так, на ежемесячной основе жители столицы создают от 5 до 10 тысяч таких записей в месяц в государственные ветклиники. В личном кабинете также можно подписаться на уведомления о плановой вакцинации питомца.

При этом в базе данных хранится информация о более чем 147 тысячах кошек и о 133 тысячах собак. Для сохранения информации о своем питомце необходимо в личном кабинете открыть раздел «Документы и данные» и выбрать подраздел «Питомцы», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В пятницу, 10 июля, в столице произошло открытие передвижных кабинетов красоты и здоровья для собак в рамках проекта «Питомцы в Москве». Так, мобильные пункты груминга и ветеринарии продолжат свою работу до середины августа. В частности, в список услуг входят стрижка челки, создание прически, уход с помощью профессиональной косметики и подбор груминг-инструментов для домашнего ухода.