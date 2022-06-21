Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Москвичи добавили на mos.ru информацию почти о 290 тысячах питомцев

Араз Салехов
Город
Москвичи добавили на mos.ru информацию почти о 290 тысячах питомцев
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Горожане добавили в личные кабинеты на портале mos.ru информацию почти о 290 тысячах питомцев. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Информацию о животных вносят в личный кабинет, чтобы было проще пользоваться услугами портала. Так, на ежемесячной основе жители столицы создают от 5 до 10 тысяч таких записей в месяц в государственные ветклиники. В личном кабинете также можно подписаться на уведомления о плановой вакцинации питомца.

При этом в базе данных хранится информация о более чем 147 тысячах кошек и о 133 тысячах собак. Для сохранения информации о своем питомце необходимо в личном кабинете открыть раздел «Документы и данные» и выбрать подраздел «Питомцы», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В пятницу, 10 июля, в столице произошло открытие передвижных кабинетов красоты и здоровья для собак в рамках проекта «Питомцы в Москве». Так, мобильные пункты груминга и ветеринарии продолжат свою работу до середины августа. В частности, в список услуг входят стрижка челки, создание прически, уход с помощью профессиональной косметики и подбор груминг-инструментов для домашнего ухода.

портал mos.ru Москва Животные
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте