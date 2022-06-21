В столице начали выдавать номера новой серии — 977

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столичным водителям при регистрации автомобилей начали выдавать госномера новой серии — 977. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

При этом в ведомстве напомнили, что с 2017 года до настоящего времени в регистрационных столичных подразделениях машинам присваивали регистрационные знаки с кодом региона 799. К слову, это десятый госномер, появившийся в столице.

Сотрудники ГИБДД уточнили, что ГОСТ Р 50577-2018 устанавливает ограниченное количество буквенных символов, которые могут быть использованы на государственных регистрационных знаках: А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У.

— Таким образом, присвоение на транспортные средства государственных регистрационных номеров с кодом региона 799 осуществляется в рамках нормативных правовых актов, регламентирующих соответствующее направление служебной деятельности, — цитирует сообщение Autonews.

Также стало известно, что за четыре месяца сотрудники ГИБДД зарегистрировали около трех тысяч транспортных средств в центре госуслуг Красносельского района. При этом в общей сложности за все время работы в центрах госуслуг жители столицы поставили на учет почти 400 тысяч единиц транспорта.