ЦСКА стал сильнейшим клубом Москвы по регби

Фото: Пресс-служба РК ЦСКА

Столичный ЦСКА занял наивысшее место среди всех московских клубов по регби в чемпионате России 2021–2022 годов. Армейцы в заключительном матче сезона переиграли другую столичную команду — «Слава» — со счетом 24:10. Таким образом, ЦСКА финишировал в чемпионате седьмым, «Слава» — восьмой, а «Динамо» — девятым.

— Я очень рад, что удалось завершить этот непростой сезон победой, — говорит президент РК ЦСКА Алексей Митрюшин. — Во второй его части нам пришлось скорректировать свои цели и планы. Отметил бы самоотдачу игроков и профессионализм тренеров, врачей, менеджмента. Я благодарен каждому из представителей команды.

В настоящий момент регбийный ЦСКА находится в неопределенности: клуб ищет спонсоров. Новый сезон стартует уже через месяц.

— Сейчас начинается межсезонье, которое будет коротким, но очень насыщенным для нас, — продолжает Митрюшин. — Мы ведем переговоры с потенциальными спонсорами и рассчитываем обрести поддержку надежного партнера не только на новый сезон, но и на долгосрочный период.