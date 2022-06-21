Карта «Тройка» начала работать еще на двух маршрутах в Новосибирске

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Жители Новосибирска смогут оплатить проезд на автобусных маршрутах № 65 и 65А с помощью карты «Тройка». Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Мы видим заинтересованность жителей в продукте, власти региона идут навстречу, чтобы внедрять передовые отечественные технологии в транспортную инфраструктуру регионов и делать пользование общественным транспортом еще комфортнее и быстрее, — рассказала генеральный директор компании «СберТройка» Валерия Матюхина.

При этом она добавила, что тестирование билетной системы «Тройка» показало высокие результаты. Так, билетная система «СберТройка» на базе карты «Тройка» заработала на маршрутах 65 и 65А — круговой маршрут от улицы Белоусова.

Также стало известно о появлении в Воронеже 220 стационарных терминалов для самостоятельной оплаты проезда одного из крупнейших городских перевозчиков «Воронежпассажиртранс». Подобная система позволит пропускать пассажиров в два раза быстрее и комфортнее.