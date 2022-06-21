«Время для покупки квартиры»: эксперт не исключил дальнейшего снижения ставок по льготной ипотеке

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Новая ставка по льготной ипотеке (семь процентов) уже достаточно комфортна, чтобы приобрести квартиру. Незначительное снижение ставки или продление программы на 2023 год возможно, если застройщики и банки не увидят увеличения спроса. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

По его словам, недавнее снижение ставки на льготную ипотеку было связано с низким спросом на новостройки.

— Предыдущее снижение до девяти процентов показало неэффективность. Должного эффекта не было. У застройщиков существенно не увеличились продажи, у банков тоже не было заметного роста заявок, поэтому и было принято решение снизить ставку до семи процентов, — пояснил Ракута.

Он отметил, что сейчас ставка по льготной ипотеке приближается к программе, которая была реализована во время пандемии два года назад. Тогда ставка составляла шесть процентов, уточнил эксперт.

Часть банков будет готова предоставить льготную ипотеку на более выгодных условиях, заметил собеседник «ВМ».

— Некоторые банки будут ориентироваться на ставку семь процентов и предложат чуть ниже: в диапазоне 6,7–6,9 процента. Тем самым банки привлекают заемщиков. Например, если клиент воспользуется страховкой банка или внесет повышенный первый взнос, то банки могут предлагать бонусы, — подчеркнул специалист.

Эксперт отметил, что запас по снижению ставки еще есть: реальный сценарий — до шести процентов. Например, если до августа эффекта не будет, возможны новые решения по программе льготной ипотеки, предположил собеседник «ВМ».

Если будет значительный рост спроса, стоимость новостроек может вырасти, предупредил Ракута.

— Могу предположить, что спрос на новостройки увеличится. Но главное, чтобы не повышалась стоимость квадратного метра. Думаю, правительство вынесло определенные выводы, исходя из предыдущего опыта, когда снизилась льготная ставка, но при этом выросла стоимость квадратного метра. Если это произойдет, то эффекта не будет, — подчеркнул специалист.

По мнению эксперта, сейчас хорошее время для покупки квартиры по программе льготной ипотеки. Ставки уже достаточно низкие, застройщики пока готовы давать ощутимые скидки (до десяти процентов), так как не видят спроса. При этом выдать льготную ипотеку могут любому заемщику, если он докажет платежеспособность и будет иметь хорошую кредитную историю, подчеркнул специалист.

Собеседник «ВМ» отметил, что программа льготной ипотеки действует до конца года. В зависимости от ситуации на рынке ее могут сократить или продлить.

— Возможность продления будет зависеть от политики Центробанка и экономической ситуации. Если правительство увидит, что рынок недвижимости и банковский сектор стабилизировались, то продление возможно, но на короткий срок. А так, если большое количество клиентов воспользуется программой, ее закроют: если будет большой спрос, увеличится закредитованность населения. Нужен баланс: не допустить значительного роста закредитованности, поддержав банковский и строительный секторы, — заключил Ракута.