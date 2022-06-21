Московский центр «Патриот.Спорт» приглашает взрослых и детей на тренировки по футволею

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Футволей сочетает в себе элементы пляжного волейбола и футбола, этот вид спорта требует от игроков баланса и координации, выносливости, концентрации и быстрой реакции. Он пройдет в рамках «Спортивных выходных».

22 июня в 15:00 на территории центра пляжных видов спорта в Парке Горького состоится открытие тренировочного сезона по футволею в рамках проекта «Спортивные каникулы» Московского Центра «Патриот.Спорт».

Участниками первой тренировки вместе с московскими школьниками станут известный футболист, экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин, трехкратный обладатель Кубка мира по пляжному футболу, капитан пляжной сборной России Антон Шкарин, чемпион мира по пляжному футболу, вратарь российской сборной Денис Пархоменко.

Тренировки будут проходить до 31 августа по понедельникам, средам и пятницам с 15:00 до 17:00. К занятиям приглашаются юноши и девушки от 13 лет. Весь необходимый инвентарь предоставляется организаторами. Для участия нужно выбрать удобную дату и зарегистрироваться.