Андрей Бочкарев оценил готовность консультативно-диагностического центра на территории ГКБ № 64

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

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Общестроительная готовность консультативно-диагностического центра с поликлиникой на территории Городской клинической больницы № 64 составляет 53 процента. Об этом во вторник, 21 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В настоящее время на объекте подходят к завершению работы по устройству наружных инженерных сетей и кровли. Их готовность оценивается на 90 и 80 процентов соответственно. Начаты работы по устройству внутренних инженерных сетей. Строительство консультативно-диагностического центра завершено на 53 процента, — отметил он.

При этом заммэра добавил, что в здании разместятся зоны лучевой диагностики, приема анализов и введения инъекций, выдачи больничных листов и рецептов, аптека, а также кабинеты врачей-специалистов. В общей сложности данный объект будет рассчитан на 750 посещений в смену. Планируется, что данное здание введут в эксплуатацию в первом полугодии 2023 года.

Также Бочкарев рассказал об увеличении объемов введенных в 2022 году объектов здравоохранения в сравнении с прошлогодними показателями. Так, с начала года выданы разрешения на ввод в эксплуатацию медицинских объектов общей площадью 43,6 тысячи квадратных метров, в прошлом же году в городе сдали объекты здравоохранения площадью 14,5 тысячи квадратных метров.