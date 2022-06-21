Юрист рассказал, как можно вернуть товар без чека

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Вернуть товар без чека можно с помощью фотографии или ксерокопии кассового документа. Об этом рассказал заместитель руководителя департамента частного права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Михаил Волчанский.

Также эксперт сообщил, что на продукцию с гарантийным сроком можно предъявить гарантийный талон или другой документ с печатью продавца и датой проведенной сделки.

— Запросить выписку можно в отделении вашей кредитной организации. Если при расчете на кассе вы предъявляли дисконтную карту или карту лояльности конкретного магазина, то и в этом случае продавец зачастую может увидеть сведения о приобретенном товаре в своей внутренней системе, — рассказал Волчанский.

Кроме того, для подтверждения сделки можно найти свидетелей, присутствовавших во время покупки, либо даже посторонних людей, отметил эксперт.

«Свидетелями» также могут стать камеры видеонаблюдения в магазинах. Тем не менее получить доступ к записям без специального решения правоохранительных органов или суда можно только по желанию руководства или собственника торговой точки.

Если нет уверенности в чистоплотности продавца, вы можете записать момент покупки, сообщает Life.

Недавно специалисты рассказали, что нужно знать о своих правах при походе в магазин.