Андрей Бочкарев: Более 15 километров дорог построят при реконструкции развязки МКАД на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, МКАД, 16-й километр, внутренняя сторона Карта всех событий

Специалисты построят более 15 километров дорог в рамках реконструкции развязки МКАД на пересечении с улицей Верхние Поля и улицей Капотня. На данный момент выполнена практически пятая часть работ, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 21 июня.

— В настоящее время ведутся работы по строительству опор эстакад. Также на участке возводятся путепроводы — на пересечении МКАД — Верхние Поля и через железнодорожные пути на внутренней и внешней стороне МКАД. Строятся башни наземного пешеходного перехода вдоль съезда с Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД. <...> Проектом запланировано строительство 15,6 километров дорог. Реконструкция развязки позволит разгрузить один из самых загруженных участков на МКАД, — подчеркнул заммэра.

По его словам, реконструкция обеспечит выезд автомобилистов с Южной рокады и улучшит транспортное обслуживание районов Капотня, Люблино, Печатники. Сейчас специалисты ведут строительство дублера с внутренней стороны МКАД, а также установку дождевой канализации, перекладку электрических сетей и сетей связи и переустройство тепловой сети. Завершить работы планируется в 2023 году.

17 июня Бочкарев заявил, что специалисты на 75 процентов завершили строительство тоннеля на участке от Боровского до Киевского шоссе в составе магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.