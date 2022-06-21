Сеть «Вкусно — и точка» откроет аналог «Маккафе» в России

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», заменившая ушедший из России McDonald’s, откроет аналогичные «Маккафе» зоны. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что названия для новой версии кафетерия пока еще нет. Однако сроки открытия обозначены уже на середину этого лета. Аналоги «Маккафе» появятся в России уже в июле, передает ФАН.

В Московском регионе заработало 50 заведений новой сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка». Так, 26 ресторанов открылись в столице, еще три точки — в Красногорске, по две — в Пушкине, Наро-Фоминском округе и Мытищах. По одному ресторану появилось в Балашихе, Сергиевом Посаде, Щелкове, Подольске и Коломне.

Владелец сети Александр Говор заявил, что «Вкусно — и точка» планирует расширить число ресторанов с 850 до 1000 в течение шести лет. Он выразил уверенность, что новая сеть останется лидером в сегменте быстрого питания в России.

Недавно сеть общепита во Владивостоке «Еда — и точка» потребовала от бывшего McDonald’s сменить название. По мнению приморцев, «Вкусно — и точка» является прямой калькой с их бренда.