Клиент изнасиловал нуждающегося в деньгах 17-летнего массажиста в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Старобитцевская улица Карта всех событий

Мужчина задержан за совращение несовершеннолетнего массажиста, который согласился на половой акт, чтобы оплатить лечение больной девушки. Об этом стало известно во вторник, 21 июня.

В конце мая текущего года 17-летний юноша решил подзаработать и разместил в интернете объявление о сеансах массажа. Вскоре он получил первый заказ и отправился в квартиру на Старобитцевской улице.

Клиент поставил условие: заплатит только в случае, если подросток будет делать то, что он прикажет. Массажист согласился, и тогда мужчина склонил подростка к половому акту, сообщает МК.

Позже молодой человек обратился в полицию. Он рассказал, что согласился на предложение по причине острой необходимости в деньгах — его знакомая болеет, и он хотел оплатить лечение девушки.

Ранее сексуальных контактов у парня не было.

По подозрению в совершении преступления задержан 52-летний безработный москвич. В настоящее время ведется расследование.

14 июня сообщалось, что мужчина изнасиловал подростка в машине на севере Москвы.