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Пленные украинские военные не хотят возвращаться домой

Ирина Ковган
В мире
Пленные украинские военные не хотят возвращаться домой
Эвакуация украинских военнослужащих с территории «Азовстали». Тогда более 250 военных сдались в плен. Многие солдаты не хотят возвращаться на родину и снова участвовать в боевых действиях. Например, двое украинцев изъявили желание остаться в России и получить здесь гражданство / Фото: Alessandro Guerra / EPA / ТАСС

Военнослужащие Росгвардии задержали 12 предполагаемых дезертиров украинских войск в ЛНР. Они были в гражданской одежде и не имели при себе никаких документов.

В Росгвардии уточнили, что сейчас задержанных доставили в комендатуру для дальнейшего разбирательства.

— Также в ЛНР подразделение спецназа Росгвардии обнаружило брошенную замаскированную палатку подразделения ВСУ, автомат Калашникова, гранаты и мины. В одном из населенных пунктов росгвардейцы из схрона противника изъяли крупнокалиберный пулемет Владимирова, автомат Калашникова, два гранатомета и 54 снаряда к ним, 29 гранат ВОГ-17, восемь мин ТМ-62, сотовый телефон военнослужащего ВСУ, — добавили в ведомстве.

В Министерстве обороны России заявили, что в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях началась принудительная мобилизация. Мужчин задерживают на улицах и направляют служить в украинскую армию.

— Мероприятия сопровождаются блокированием населенных пунктов органами национальной полиции. Задерживаются мужчины всех возрастных групп, подлежащих мобилизации, — сообщили в Минобороны РФ.

Тем временем российские военные взяли под огневой контроль группировку украинских националистов в районе Лисичанска. Враг отрезан от снабжения.

— По свидетельству украинских пленных, подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады брошены своим командованием. Оставшимся в живых военнослужащим оставалось только сдаться в плен, чтобы сохранить свои жизни, — сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, в таком же положении находится 57-я механизированная бригада ВСУ, чей командир после потери двух третей личного состава умолял доложить истинное положение дел Генштабу и лично президенту Украины Владимиру Зеленскому.

— Киевским режимом на фоне военных провалов продолжаются вбросы в лучших традициях «Квартала-95», чтобы хоть как-то остановить панику и бегство своих военнослужащих из Донбасса, — добавил Конашенков.

А в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня подсчитали, что с начала спецоперации от украинских атак погибли 188 мирных жителей республики, получили ранения 2334 человека, в том числе 144 ребенка. Националисты открывали огонь по территории ДНР 4757 раз, выпустив в общей сложности 40 959 боеприпасов разного калибра. Повреждены 4758 жилых домов и 1038 объектов гражданской инфраструктуры, среди которых 63 медицинских и 196 образовательных учреждений, 30 объектов критической инфраструктуры и 384 объекта электро-, водо- и газоснабжения.

А уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о том, что она получает просьбы от матерей пленных украинских военных не возвращать их сыновей на родину, чтобы тех снова не заставили участвовать в боевых действиях.

— Нужно спросить волю самого украинского военнослужащего, который находится в плену, и исходить из его волеизъявления при обмене, — сказала Москалькова.

Двое пленных солдат ВСУ уже попросили не обменивать их.

— Мы хотим остаться здесь, получить гражданство, помогать Российской Федерации бороться. Потому что украинские власти нам врут, — сказал пленный солдат ВСУ Иван Бойко.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России:

— Опасаясь разгрома украинских националистов, страны коллективного Запада во главе с США организовали поставки вооружения и военной техники, обеспечили приток на Украину военных советников и специалистов, предоставляют националистическим батальонам разведывательные данные. Да еще в оправдание своих действий развернули неслыханную и гнусную информационную войну против России.

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