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В Праге решили переименовать улицу имени советского маршала Конева

Егор Провоторов
Общество
В Праге решили переименовать улицу имени советского маршала Конева
Прага, Чехия / Фото: pixabay.com

Совет района Прага-3 чешской столицы решил переименовать расположенной на его административной территории улицы имени советского маршала Ивана Конева. Об этом вечером во вторник, 21 июня, сообщил сайт одной из местных газет.

За переименование улицы, названной в честь именитого советского полководца в 1947 году, высказались 23 из 28 принимавших участие в заседании членов совета района. Решение должны утвердить власти Праги. Представители городской администрации ранее уже поддержали инициативу с изменением названия улицы.

По информации журналистов, на улице проживают около пяти тысяч граждан. Согласно опросу, проведенному руководителями района, 74 процента жителей воздержались от участия в нем, а из пожелавших быть задействованными в нем большинство высказались против изменения названия, пишет ТАСС.

В начале мая в Праге состоялся митинг против военной помощи Украине со стороны кабмина Чехии. По мнению организаторов мероприятия, чешское правительство отказывается говорить правду о событиях на Украине

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