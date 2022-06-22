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«Убедиться в адекватности»: коуч по пикапу рассказала, как проверить мужчину перед первым свиданием

Анастасия Харламова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Убедиться в адекватности»: коуч по пикапу рассказала, как проверить мужчину перед первым свиданием
Фото: Depositphotos

Женщина должна проверить мужчину и убедиться в его адекватности перед встречей после онлайн-знакомства. Об этом «Вечерней Москве» рассказала психолог, коуч по женскому пикапу Элена Гамаюн.

— Я рекомендую тщательно проверять мужчин при интернет-знакомстве. Перед тем как идти на свидание, желательно на человека посмотреть. Современные средства связи позволяют осуществлять видеозвонки. Не стоит этим пренебрегать. Если при таком контакте женщина не почувствует ничего опасного и внешность мужчины ее не оттолкнет, то первый фильтр пройден. Она может пойти на свидание, — рассказала она.

Эксперт рекомендует внимательно наблюдать за поведением мужчины во время свидания. Также важно соблюдать осторожность с незнакомцем.

— На свидании нужно смотреть на мужчину критически. Нельзя оставлять без присмотра свои вещи, сумочку и телефон. В жизни бывает всякое. Также нужно внимательно наблюдать за мужчиной. Важно отметить, как он себя ведет, какой у него культурный уровень, интеллект, манера общения, — заверила она.

Специалист подчеркнула, что не редки случаи плохих исходов таких встреч.

— У моей клиентки был случай, когда мужчина обворовал ее на свидании. Она познакомилась с ним на сайте знакомств и решила встретиться. В кафе девушка отошла помыть руки, а мужчина исчез, прихватив ее сумку и телефон, — заключила психолог.

В свою очередь профессиональный пикапер Александр Самсонов рассказал «Вечерней Москве», какие существуют типы девушек на первом свидании. По словам собеседника «ВМ», очень важно именно на первом свидании определить, какой тип девушки перед вами. Если этого не сделать сразу, вы не найдете точек соприкосновения с дамой, лишите себя ее интереса и останетесь в одиночестве, предупреждает Самсонов.

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