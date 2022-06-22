Журналист Додолев раскрыл гонорары бежавших из России знаменитостей

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Известный российский журналист Евгений Додолев во вторник, 21 июня, поделился информацией о гонорарах покинувших Россию знаменитостей Чулпан Хаматовой, Ренаты Литвиновой, Веры Брежневой и Анны Нетребко.

Так, на портале государственных закупок появилась сумма контракте в размере 1,5 миллиона рублей. За эти деньги знаменитая исполнительница из Украины Вера Брежнева выступила в одном из бюджетных учреждений Тюмени.

Перебравшаяся в Латвию Чулпан Хаматова в общей сложности заработала 17,3 миллиона рублей за время нахождения в России, пишет «ЦарьГрад». К примеру, чтение артисткой стихов на фестивале Скрябина обошлось организаторам в 360 тысяч рублей.

Литвинова заработала 5,8 миллиона рублей за актерскую игру в пьесе «Звезда вашего периода» в МХТ имени Чехова. Оперная певица Анна Нетребко также имеет государственные контракты на общую сумму больше 13 миллионов рублей.

Гонорары получала и Рената Литвинова. За пьесу «Звезда вашего периода» МХТ им. Чехова заплатил ей 5,8 миллиона рублей. Оперная певица Нетребко тоже имеет госконтракты на общую сумму более 13 миллионов рублей.

На прошлой неделе журналист и писатель Михаил Шахназаров резко высказался в адрес оперной певицы Анны Нетребко, обвинив ее в потребительском отношении к родной стране.