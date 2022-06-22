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Резидент технополиса «Москва» начнет производство препаратов для клеточной терапии. Об этом в среду, 22 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Резидент особой экономической зоны столицы — производитель препаратов для клеточной терапии завершил строительство своего завода и готовится к осени начать серийное производство. В его планах — выпускать до 70 тысяч единиц продукции в год. Объем инвестиций в проект уже достиг 240 миллионов рублей, — отметил он.

При этом заммэра добавил, что продукцию будут поставлять в медицинские клиники, ожоговые центры и центры медицины катастроф. Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский в свою очередь уточнил, что на заводе компании «Акрус БиоМед», который рассчитывают открыть осенью, будет работать 50 человек, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва» произвели досмотровое оборудование. Оно способно обнаруживать не только металлические предметы, но и изделия из углеродного волокна.