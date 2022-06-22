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Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлили до 30 июня

Александр Афонин
Общество
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлили до 30 июня
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 20 июня. Об этом стало известно в среду, 22 июня.

Ограничения касаются аэропортов в Анапе, Курске, Липецке, Белгороде, Воронеже, Симферополе и других городах России.

— Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, — говорится на сайте ведомства.

14 июня издание Die Welt сообщило, что несколько частных самолетов и вертолетов, которые имеют отношение к бизнесменам из России, смогли пролететь в воздушном пространстве Европы, несмотря на антироссийские санкции. По данным издания, в марте самолет T7-7AA, который якобы принадлежит бизнесмену Альберту Авдоляну, смог совершить рейс из Ниццы в Стамбул.

8 июня компания S7 приостанавливает проект лоукостера Citrus. Решение о дальнейшей судьбе проекта будет принято к концу 2022 года. Что касается сотрудников самого проекта Citrus, то он продолжит работу в холдинге.

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