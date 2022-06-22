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Умер певец Пьер Нарцисс

Араз Салехов
Общество
Умер певец Пьер Нарцисс
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Российский певец Пьер Нарцисс скончался в возрасте 45 лет. Артист умер в результате остановки сердца после хирургической операции на почке. Об этом в среду, 23 июня, сообщила его бывшая жена Валерия Калачева.

— Благодарю за проведенное время вместе на этой земле. Пьер, Нарцисс, Лоренцо, Па... ты навсегда будешь в наших сердцах и молитвах, — цитирует ее «Москва 24»

Артист родился 19 февраля 1977 года в Камеруне, впоследствии переехал в Россию к сестре. Наибольшую известность Пьер Нарцисс приобрел благодаря участию в проекте «Фабрика звезд — 2», где выступил с композицией «Шоколадный заяц».

В 13 лет он начал учиться играть на тенор-саксофоне. При этом Пьер окончил Московский государственный университет (МГУ) по направлению «журналистика». Параллельно он работал в казино и ночных клубах. С конца 1990-х играл в команде КВН «РУДН». В 2000 году участвовал в нескольких выпусках телешоу «12 злобных зрителей» на «MTV Россия», как участник.

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