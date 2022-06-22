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Рафик Загрутдинов рассказал о завершении отделочных работ в здании детсада на юго-востоке столицы

Араз Салехов
Город
Рафик Загрутдинов рассказал о завершении отделочных работ в здании детсада на юго-востоке столицы
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Дубровский проезд, 7 Карта всех событий

В Юго-Восточном административном округе столицы подходят к концу отделочные работы в здании детского сада. Об этом в среду, 22 июня, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Завершаются отделочные работы в здании детского сада на 200 мест в районе Южнопортовый. Строительная готовность объекта составляет 80 процентов, производятся монтаж оборудования и мебели, благоустройство территории, — отметил он.

Общая площадь объекта составляет более трех тысяч квадратных метров. Детсад, как уточняется, появится по адресу Дубровский проезд, дом 7.

В самом здании будут расположены групповые помещения, столовая, медицинский кабинет, музыкальный зал с кладовой, кружковая комната для развивающих занятий, зал для физкультурных занятий, кабинеты логопеда и психолога и другие.

Также стало известно о строительстве школы на 825 учеников в столичном районе Орехово-Борисово Южное. Общая площадь школы составит около 18 тысяч квадратных метров. В образовательном учреждении оборудуют специализированные классы с лабораторными кабинетами, два спортивных зала один актовый, компьютерные и музыкальные классы и несколько универсальных кабинетов.

Строительство Москва Рафик Загрутдинов
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