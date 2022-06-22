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Матвиенко заявила о неуместности чрезмерного использования иностранных слов в русском языке

Александр Афонин
Общество
Матвиенко заявила о неуместности чрезмерного использования иностранных слов в русском языке
Фото: Пресс-служба Совфеда

В русском языке чрезмерное использование заимствованных слов неуместно, с этим явлением надо бороться. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду, 22 июня.

— Кешбэк как был, так и есть. И это все произносится на правительственном уровне. Есть же аналоги у русского языка. Для чего мы засоряем наш красивый, замечательный, уникальный язык такими разными словами? Это надо и на законодательном уровне посмотреть, — сказала она.

Матвиенко добавила, что появилась необходимость остановить «эти новые веяния». По ее словам, заимствованные слова неуместны в русском языке, и нужно с ними бороться вплоть до законодательного уровня.

Председатель Совфеда напомнила, что во Франции и ряде других стран действуют меры по сохранению языка. В связи с этим она предложила комитету по науке и образованию рассмотреть вопрос введения ограничений и заняться этой работой, передает «Российская газета».

До этого Валентина Матвиенко заявила, что Россия и Запад существуют на одной планете, поэтому сторонам придется взаимодействовать, однако Москва готова к нынешней конфронтации. Она добавила, что русофобия имеет глубокие корни.

Русский язык Валентина Матвиенко Совет Федерации
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