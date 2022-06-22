Путин принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Президент России Владимир Путин в среду, 22 июня, поучаствовал в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата.

Мероприятие традиционно проходит в Александровском саду в День памяти и скорби, передает ТАСС.

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22 июня также прошла акция «Свеча памяти» на площади около главного храма Вооруженных сил Российской Федерации в Московской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. В День памяти и скорби рядом с храмом зажгли 1418 свечей от частицы Вечного огня из Брестской крепости.

В среду, 22 июня, в столице состоятся различные мероприятия, горожане возложат венки и цветы к памятникам Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Так, уже в городе состоялись акции «Линия памяти» на Крымской набережной и «Вахта памяти. Вечный огонь» в Александровском саду. Ночью на Крымской набережной в парке искусств «Музеон» зажгли 1418 свечей. Участниками акции «Вахта памяти. Вечный огонь» стали юноши и девушки из молодежных объединений.