Оборудование для столичного НПЗ стало самым тяжелым грузом в истории перевозок по Москве-реке

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Оборудование для нефтеперерабатывающего завода попало в список Книги рекордов России как самый тяжелый груз в истории перевозок по Москве-реке. Об этом в среду, 22 июня, сообщила заместитель руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Дарья Степанова.

— Московский нефтеперерабатывающий завод — один из крупнейших заводов Москвы. Сегодняшний день позволил нам включиться в Книгу рекордов России с тем, что привезен такой крупногабаритный груз — крупногабаритное оборудование для модернизации и завершения строительства данного завода, — отметила она.

При этом замруководителя столичного департамента уточнила, что само оборудование весит более 1,2 тысячи тонн. На причале, как дополняется, прошла официальная регистрация факта доставки самого тяжелого груза, когда-либо перевозившегося по Москве-реке, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Также стало известно об изменении правил движения и стоянок судов в Московском бассейне внутренних водных путей. Изменения коснутся движения экскурсионно-прогулочных судов по Москве-реке. Теперь они будут ходить строго по расписанию, согласованному с городом, и по понятным маршрутам.