Сквер у пруда появится на Синявинской улице

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Синявинская улица Карта всех событий

В столичном районе Молжаниновский появится новый сквер. Об этом в среду, 22 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Его (сквер — прим. «ВМ») разобьют между Синявинской улицей, Ленинградским шоссе, частным сектором и территорией школы «Перспектива» недалеко от железнодорожных станций Подрезково и Новоподрезково. Площадь благоустраиваемой территории — 4,3 гектара, — говорится в сообщении.

Так, специалисты в ходе работ планируют обустроить ландшафтный парк, а также зону отдыха у воды с удобными сходами, лавочками, столами под зонтиками, лежаками и качелями. Для комфорта горожан в сквере будет работать туалет. Кроме того, там обустроят велопарковку и спортивную площадку. Планируется, что все работы должны завершиться до 30 августа этого года, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о появлении свыше 20 зон биоплато до конца лета на столичных прудах. Так, работы пройдут на 11 водоемах: Владимирском, Калитниковском, Кольском, Лазоревых прудах, Мазиловском, Медведковском, Коньково-Деревлево Нижнем, на прудах Юго-Запад № 3 и Большом Лазенковском. Кроме того, работы будут проведены на реке Чурилихе.