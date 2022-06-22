Умер заслуженный артист РСФСР Владислав Долгоруков

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Умер заслуженный артист РСФСР, доцент ГИТИСа Владислав Долгоруков, ему было 75 лет. Об этом в среду, 22 июня, сообщили в пресс-службе ГИТИСа.

— Сегодня в возрасте 75 лет не стало заслуженного артиста РСФСР, доцента кафедры мастерства актера ГИТИСа Владислава Александровича Долгорукова... Сегодня мы потеряли старейшину актерского факультета. Уход Владислава Александровича Долгорукова — невосполнимая утрата для каждого, кто его знал, — цитирует сообщение РИА Новости.

Долгорукова запомнили по образу Алексея Кондратьева в многосерийном фильме «Рожденные революцией». Он более 30 лет преподавал студентам актерского факультета ГИТИСа и был приверженцем традиций русской театральной школы.

Покойный был учеником Варвары Вронской и после окончания ГИТИСа сразу был принят в актерскую труппу Московского театра юного зрителя. Там он более 40 лет плечом к плечу работал с Павлом Хомским.

Свою педагогическую деятельность он начинал на курсе Владимира Левертова. Всего Долгоруков выпустил девять мастерских, а с 2010 по 2019 год он был деканом актерского факультета. Последнее время он работал на курсе Бориса Морозова.