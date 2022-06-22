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Число регистраций ДДУ в Москве превысило рекорд прошлого года за пять месяцев

Лейла Алиева
Город
Число регистраций ДДУ в Москве превысило рекорд прошлого года за пять месяцев
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Управление Росреестра по Москве с января по май текущего года зарегистрировало 55 215 договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве на рынке жилой и нежилой недвижимости. Об этом в среду, 22 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

— На рынке жилой недвижимости за пять месяцев текущего года оформлено 36 450 договоров — на 1,3 процента выше, чем в 2021 году (35 976 ДДУ). В то же время на рынке нежилой недвижимости с января по май текущего года зарегистрировано 18 765 договоров, что всего на 111 ДДУ меньше результата прошлого года (18 876 ДДУ), — говорится в сообщении.

Отмечается, что в мае текущего года Росреестр зарегистрировал 4856 договоров на рынке жилой недвижимости, что на семь процентов меньше показателей апреля. В нежилом фонде Москвы в мае текущего года зарегистрировано 2488 ДДУ — на 1577 меньше, чем в апреле (4065).

Кроме того, в период с января по май текущего года Росреестр зарегистрировал 14,7 тысячи прав детей на городскую собственность, что составляет 5,3 процента от общего числа регистраций.

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