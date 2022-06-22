Оборудование для модернизации МНПЗ стало самым тяжелым в истории перевозок по Москве-реке

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Оборудование для модернизации Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) оказалось самым тяжелым грузом за всю историю перевозок по Москве-реке.

Суммарный вес оборудования, как уточняется, превышает 1200 тонн. Это позволит данной перевозке войти в Книгу рекордов России, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что крупногабаритное оборудование для строительства комплекса глубокой переработки нефти, которое поступит на МНПЗ произвели в России. Будущий комплекс позволит заводу увеличить глубину переработки нефти почти до 100 процентов и отказаться от выпуска мазута и перевести предприятие на практически безотходное производство.

Аппараты станут главным элементом секции гидрокрекинга будущего комплекса. Они обеспечат переработку тяжелых нефтяных остатков в дополнительный объем моторного топлива: бензина, дизельного топлива, авиационного керосина.

В рамках проекта по строительству комплекса глубокой переработки нефти Московский НПЗ работает с ведущими российскими производителями и поставщиками оборудования из 15 регионов страны.