Стало известно о требованиях Украины не давать Грузии статус кандидата в ЕС

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Глава украинской партии «Слуга народа» Давид Арахамия лично ездил в США и ЕС и требовал, чтобы Грузии не давали статус кандидата в члены альянса. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили в среду, 22 июня.

— Одним из главных инициаторов, который от Европы и США настоятельно требовал, чтобы Грузия не получила статус кандидата (в члены ЕС — прим. «ВМ»), был представитель украинской власти, господин Арахамия... Он практически ультиматум выдвинул Европе о том, что если Грузия получила бы статус кандидата, они были бы очень огорчены, — сказал политик.

Он также обвинил грузинских оппозиционеров в действиях, схожих с поступком Арахамии. По словам премьера, они тоже ездили в Брюссель и требовали, чтобы стране не предоставляли статус кандидата в ЕС. Среди таких персон Гарибашвили назвал депутата оппозиционной партии «Лело для Грузии» Саломе Самадашвили, передает ТАСС.

13 июня Гарибашвили заявил, что Грузия заслуживает права стать членом Евросоюза куда больше Украины. По его словам, республика ощутимо опережает остальных претендентов на статус кандидата на вступление в ЕС. Более того, по некоторым параметрам Тбилиси опережает некоторых членов Евросоюза.