Женщина погибла в результате ДТП на северо-востоке Москвы

Фото: Госавтоинспекция Москвы

Россия, Москва, улица Лётчика Бабушкина Карта всех событий

Женщина-пешеход погибла в результате дорожной аварии на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции в среду, 22 июня.

ДТП произошло на пересечении улиц Летчика Бабушкина и Менжинского. Предварительно установлено, что после столкновения на перекрестке автомобилей «Вольво» и «Рено» водитель первого автомобиля не справился с управлением и въехал в стойку дорожного знака, которая упала на пострадавшую.

В результате 55-летняя женщина скончалась на месте от полученных травм. В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы, передает Telegram-канал ведомства.

До этого сообщалось, что водитель сбил пешехода, который пересекал Ленинградское шоссе по зебре. ДТП произошло у дома 8/2.

Пострадавший переходил дорогу в специальном месте, когда на него наехал автомобиль. В настоящее время на месте работают оперативные службы.