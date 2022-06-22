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Женщина погибла в результате ДТП на северо-востоке Москвы

Лейла Алиева
Происшествия
Женщина погибла в результате ДТП на северо-востоке Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
Россия, Москва, улица Лётчика Бабушкина Карта всех событий

Женщина-пешеход погибла в результате дорожной аварии на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции в среду, 22 июня.

ДТП произошло на пересечении улиц Летчика Бабушкина и Менжинского. Предварительно установлено, что после столкновения на перекрестке автомобилей «Вольво» и «Рено» водитель первого автомобиля не справился с управлением и въехал в стойку дорожного знака, которая упала на пострадавшую.

В результате 55-летняя женщина скончалась на месте от полученных травм. В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы, передает Telegram-канал ведомства.

До этого сообщалось, что водитель сбил пешехода, который пересекал Ленинградское шоссе по зебре. ДТП произошло у дома 8/2.

Пострадавший переходил дорогу в специальном месте, когда на него наехал автомобиль. В настоящее время на месте работают оперативные службы.

ГИБДД ДТП Северо-Восточный административный округ (СВАО)
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