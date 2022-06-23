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Диетолог Соломатина объяснила, кому опасно есть ананасы

Игорь Синельников

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМ Еда
Общество
Диетолог Соломатина объяснила, кому опасно есть ананасы
Фото: Unsplash

Ананас — очень полезный плод, который помогает иммунной системе и оказывает положительное влияние на микрофлору. Однако при некоторых заболеваниях его употребление нужно ограничить. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, ананасы содержат большое количество полезных веществ.

— Ананасы богаты витамином C. Это прекрасный иммуномодулятор, необходимый для формирования коллагена. А это не только тургор кожи, но и наши сосуды, связки, глаза и так далее. Он содержит много калия, который необходим для сократимости мышц, а также помогает выводить из организма излишки жидкости, — рассказала специалист.

Как заметила эксперт, в ананасах содержится много пищевых волокон, которые помогают «кормить» полезную микрофлору. Благодаря этому улучшается развитие сердечно-сосудистой, иммунной и нервной систем, пояснила диетолог.

Также в ананасе содержится один крайне полезный фермент, отметила Соломатина.

— В ананасе есть бромелайн, который помогает расщеплять белки. Почему даже делают маринады с ананасом для шашлыка: это расщепляет волокна мяса и делает их более удобоваримыми. В жесткой серединке ананаса бромелайна больше, — объяснила эксперт.

У многих людей от ананаса начинают щипать губы, поэтому после его употребления стоит прополоскать рот водой, посоветовала собеседница «ВМ».

Даже здоровым людям стоить есть ананасы в меру, предупредила диетолог.

— Четвертинку ананаса можно за раз прикончить. Но есть противопоказания: не стоит есть ананасы людям с заболеваниями ЖКТ, характеризующимися повышенной кислотностью (язвы, гастриты, колиты и так далее) в стадии обострения. Совсем лучше отказаться при непереносимости, аллергии. Диабетикам в состоянии некомпенсированного диабета желательно не есть очень сладкие ананасы. А адекватное количество — вполне можно, — заключила Соломатина.

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