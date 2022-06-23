Капремонт жилого дома завершился в центре Москвы

Фото: Фонд капитального ремонта Москвы

Россия, Москва, Большая Татарская улица, 24 Карта всех событий

Специалисты завершили работы по капитальному ремонту в доме 24 на улице Большой Татарской. Об этом в четверг, 23 июня, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы.

— Мы провели комплексную замену инженерных систем в этом старинном жилом доме. Для того чтобы привести его в соответствие с современными стандартами комфорта и безопасности, по уникальному проекту заменен целый ряд инженерных систем на объекте, — сказал замглавы фонда Владимир Кожиченков.

Отмечается, что дом был построен в 1914 году по индивидуальному проекту в неоклассическом стиле. Кожиченков добавил, что в настоящее время завершены работы по замене сетей электроснабжения и водоотведения.

Кроме того, специалисты установили новые окна в местах общего пользования. При этом в ходе замены инженерных систем специалисты используют только современные отечественные материалы.

Так, при замене стояков и магистралей систем холодного и горячего водоснабжения применяются стальные оцинкованные трубы, подтвердившие свою надежность.

13 июня специалисты приступили к капитальному ремонту в жилом доме 7 на Абельмановской улице. Отмечается, что особое внимание уделят ремонту крыши, где заменят обрешетку и кровельное покрытие, обновят стропильную систему.