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Более 150 НКО впервые приняли участие в конкурсе грантов мэра Москвы

Александр Афонин
Город
Более 150 НКО впервые приняли участие в конкурсе грантов мэра Москвы
Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В столице продолжается прием заявок на конкурс грантов мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 23 июня.

— Заявочная кампания идет всего две недели, а мы уже обгоняем в два раза прошлый год за аналогичный период по заявкам от НКО, которые ранее не принимали участия в конкурсе. От них поступило уже 160 заявок, — сказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

Принять участие в конкурсе могут организации, которые работают в Москве более полугода и не находятся в процессе ликвидации. Для этого необходимо подать три документа: гарантийное письмо, заявление на участие, копия устава с печатью Министерства юстиции Российской Федерации. Подать заявку можно до 8 июля на портале конкурса, передает официальный сайт мэра Москвы.

О старте приема заявок сообщила 8 июня заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. Она отметила, что НКО, которые работают больше года, могут получить до пяти миллионов рублей.

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