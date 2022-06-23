Производство игрушек в столице выросло в пять раз в этом году

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С начала 2022 года столичные предприятия увеличили выпуск игрушек в 5,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Об этом в четверг, 23 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В столице производят широкий перечень продукции для детей всех возрастов: одежду, в том числе школьную форму, обувь, специальное питание и многое другое. Московские производители стабильно наращивают объемы выпуска в детских категориях, — сказал он.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что в городе создаются образовательные наборы, с помощью которых дети могут изучать естественные и точные науки. По его словам, ежегодно спрос на такие товары растет. На данный момент в столице производством детских товаров занимаются 28 предприятий, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Владимир Ефимов сообщил, что в Москве за январь — апрель 2022 года увеличился объем промышленного производства. Он отметил, что большая часть столичных предприятий функционирует достаточно стабильно.