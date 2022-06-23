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Депутат Госдумы Журавлев попал в ДТП на Кутузовском проспекте

Араз Салехов
Происшествия
Депутат Госдумы Журавлев попал в ДТП на Кутузовском проспекте
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев попал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом в четверг, 23 июня, сообщил источник «Известий».

Согласно информации, парламентарий передвигался на мотоцикле BMW, в какой-то момент он не справился с управлением и опрокинулся вместе с байком. Политик с переломом ключицы оказался госпитализирован в одну из столичных клиник.

Движение по Кутузовскому проспекту, как уточняется, было перекрыто на час по двум полосам из-за аварии, сообщает издание.

8 июня на улице Сретенка в столице машина руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова наехала на курьера, в момент инцидента политик находился в автомобиле. В дальнейшем он подтвердил, что что его автомобиль участвовал в ДТП в центре столицы. Миронов добавил, что сразу попросил водителя вызвать скорую помощь и сотрудников ГИБДД, когда увидел травмированную ногу велосипедиста.

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