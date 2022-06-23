Телемост с участием комплекса «Брестская крепость — Герой» прошел в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 22 июня прошел в формате телемоста круглый стол с мемориальным комплексом «Брестская крепость — Герой». Мероприятие было приурочено к 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Об этом в четверг, 23 июня, сообщили в пресс-службе музея.

— Брестская крепость для многих остается местом священной силы, местом концентрации подвига и небывалого сопротивления врагу. В создании экспозиции «Подвиг народа» нам существенно помогли наши белорусские коллеги, — сказал директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты России Александр Школьник.

Участие в круглом столе приняли директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, помощник президента РФ Владимир Мединский, председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко, ученые-историки, музейные работники, школьники и ветераны.

В ходе конференции помощник Мединский представил книгу «Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны». Он отметил, что она хорошо показывает жизнь в годы войны, когда людям было неважно, к какому региону кто принадлежит.

Накануне сообщалось, что в День памяти и скорби, 22 июня, более десяти тысяч человек зажгли свечи памяти и возложили цветы в Музее Победы и его филиалах. Всего в этот день музей посетили десятки делегаций, семьи с детьми, а также люди старшего поколения.