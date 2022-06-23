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Миноборнауки сообщило о хакерской атаке на российские вузы

Араз Салехов
Общество
Миноборнауки сообщило о хакерской атаке на российские вузы
Фото: pixabay.com/Lukas

Сайты российских вузов подверглись хакерским атакам, трафик которых идет из Европы и Северной Америки. Об этом в четверг, 23 июня, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

— 20 июня служба мониторинга Национальной исследовательской компьютерной сети (НИКС — прим. «ВМ») зафиксировала увеличение входящего трафика на сети вузов. Установлено, что вредоносный трафик шел из стран Европы и Северной Америки, — говорится в сообщении.

Специалисты НИКС с ИТ-службами вузов сделали все возможное, чтобы предотвратить входящий трафик хакерских атак. Подобное в свою очередь уменьшило нагрузку на ресурсы организаций. На данном этапе стабильная работа сайтов вузов возобновлена, сообщает «Известия».

В начале июня сайт Министерства строительства России подвергся кибератаке. Уточнялось, что его взломала команда DumpForums.com. Хакеры потребовали с администраторов сайта перевести им на счет 0,5 биткоина (около миллиона рублей) на указанный кошелек. В противном случае они пригрозили выложить в открытый доступ персональные данные пользователей.

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