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Пожар произошел в цехе с лакокрасочными изделиями в Подмосковье

Араз Салехов
Происшествия
Пожар произошел в цехе с лакокрасочными изделиями в Подмосковье
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В подмосковных Электроуглях возник пожар в цехе с лакокрасочными изделиями. Об этом в четверг, 23 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По данным следствиям, очаг возгорания возник в складском трехэтажном кирпичном здании. Внутри, как уточняется, находятся лакокрасочные материалы. Площадь пожара составляет 2400 квадратных метров. На данном этапе погибших и пострадавших обнаружено не было.

Накануне возгорание произошло в кафе на Мясницкой улице. Согласно данным ведомства, в пожарную службу поступило сообщение о возгорании в здании на Мясницкой улице. После прибытия на место происшествия спасатели установили, что пожар начался на первом этаже пятиэтажного здания в помещении кафе. При этом в скором времени его удалось ликвидировать.

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