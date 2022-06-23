Пожар произошел в цехе с лакокрасочными изделиями в Подмосковье

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В подмосковных Электроуглях возник пожар в цехе с лакокрасочными изделиями. Об этом в четверг, 23 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По данным следствиям, очаг возгорания возник в складском трехэтажном кирпичном здании. Внутри, как уточняется, находятся лакокрасочные материалы. Площадь пожара составляет 2400 квадратных метров. На данном этапе погибших и пострадавших обнаружено не было.

Накануне возгорание произошло в кафе на Мясницкой улице. Согласно данным ведомства, в пожарную службу поступило сообщение о возгорании в здании на Мясницкой улице. После прибытия на место происшествия спасатели установили, что пожар начался на первом этаже пятиэтажного здания в помещении кафе. При этом в скором времени его удалось ликвидировать.